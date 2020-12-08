Москаль о деле "Привата": вместо НАБУ, которое финансируется налогами украинцев, работает разве что ФБР

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Громкое дело Приватбанка, о которой уже говорят не только в Украине, но и за рубежом продолжает затягиваться. Американские аудиторы пришли к выводу, что средства из Приватбанка выводились на оффшорные компании, а Евросоюз в своем отчете прямо указал на промедление в расследовании. Над этим делом работают детективы НАБУ, как собственно и над делом Энергосети, которая является первой со времен создания НАБУ до сих пор не дошла до логического завершения. Причину такой ситуации Геннадий Москаль видит в непрофессионализме и возможной коррупционной составляющей со стороны НАБУ, передает УНН.

“Посмотрите, премьер-министра Лазаренко кто посадил? Украинские правоохранительные органы и все его сделки (не реагировали — ред). Явно это делали американцы, ФБР, американский суд”, — говорит политик, и добавляет, что аналогично история будет развиваться по делу" Привата “.

“Граждане Украины, которые вывели эти капиталы, которые они как взяли в кредит в Приватбанке и вывели их через кипрские отделение, и вывели их в США. ФБР здесь было, они все установили, все фамилии у них есть”, — считает Москаль.

Он добавляет, что НАБУ, которое живет за счет налогоплательщиков в Украине ничего не делает. А вместо него, где нужно делает ФБР.

“Просто нет желания, нет политической воли”, — добавил Москаль, комментируя причины слабой деятельности антикоррупционного бюро.

Напомним, по словам эксперта Александра Охрименко, вместо борьбы с коррупционерами, НАБУ с ними сотрудничает.

Заметим, по словам Юрия Касьянова, в деле “Суркисов-ПриватБанка” преобладают размеры кошельков, но не закон.

Напомним, эксперты уверены, что НАБУ провалило расследование дела об энергетической коррупцию — схемы “Энергосети”. Несмотря на наличие опубликованных записей, где слышно, что деньги свозили в офис Суркисов, последние до сих пор не имеют процессуального статуса в производстве, комментировал Александр Кочетков.