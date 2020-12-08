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Посол Украины в Нидерландах возглавил комитет Постоянного арбитражного суда

Посол Украины в Нидерландах возглавил комитет Постоянного арбитражного суда

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Главой бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году стал Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, информирует УНН.

"8 декабря посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова избрано на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году. Постоянный арбитражный суд - старейшая организация в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в г. Гаага, Нидерланды. В прошлом году под ее эгидой рассматривалось около 200 межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров", - отметили в МИД.

Сообщается, что кроме арбитражных производств, суд также предоставляет услуги по медиации, примирения и других мирных средств разрешения споров. Бюджетный комитет отвечает за финансовую политику и бюджетные аспекты работы суда. В его состав входят все 122 государства-члены арбитражного суда, а председатель избирается на ежегодной основе.

"В обязанности председателя комитета входят, в частности, координация заседаний, проведение консультаций с государствами-членами, подготовка официальных документов во взаимодействии с бюро суда. Украина благодарна государствам-членам за доверенную ей роль и готова к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного решения споров", - подытожили в ведомстве.

Напомним, в конце ноября дипломаты из Украины и Нидерландов высадили в Киеве 100 тыс. тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Нидерланды
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