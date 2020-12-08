Украина пригласила Швейцарию присоединиться к "Крымской платформе"

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела видеовстречу с государственным секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти и пригласила швейцарскую сторону присоединиться к работе "Крымской платформы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Эмине Джапарова сообщила Кристине Марти о нарушении прав человека и милитаризации Крыма Российской Федерацией, ознакомила ее с приоритетными целями инициативы Крымская платформа и пригласила Швейцарию присоединиться к ее работе. Первый заместитель министра поблагодарила собеседницу за неизменную и принципиальную поддержку Швейцарией Украины в рамках международных организаций", - говорится в сообщении МИД.

Сообщается, что государственный секретарь ФДИД Швейцарии подтвердила, что ее страна никогда не признает оккупацию Крыма. Кристина Марти также выразила обеспокоенность нарушениями прав человека на полуострове.

"Швейцарская дипломатка согласилась с важностью усиления внимания международного сообщества к вопросу деоккупации Крыма и заверила, что Конфедерация подробно рассмотрит украинскую инициативу", - заявили в видомтсва.

Отметим, что Джапарова выразила благодарность за поддержку швейцарской стороной процесса реформ в нашей стране, а также предоставление гуманитарной и технической помощи. В 2022 году Швейцария будет принимать 5-ю Конференцию по вопросам реформ в Украине.

Обсуждая ситуацию на украинском Донбассе, Эмине Джапарова высоко оценила работу Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

Напомним, что Украина пригласила Черногорию, Кипр и Бельгию присоединиться к работе "Крымской платформы".