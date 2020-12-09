Председателем наблюдательного совета Укроборонпрома выбрали академиика Горбулина

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Академик Владимир Горбулин был избран председателем Наблюдательного Совета Государственного концерна Укроборонпром. Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает УНН.

“Состоялось заседание Наблюдательного Совета Государственный концерн „Укроборонпром“. Рассматривались вопросы избрания председателя Наблюдательного Совета, а также заключения контракта со мной, как с новым генеральным директором государственного концерна”, — сообщил Гусев.

Он рассказал, что действующий состав Наблюдательного Совета состоит из следующих членов:

Владимир Павлович Горбулин — украинский политик, ученый, государственный деятель. Доктор технических наук (1994), профессор (1995), академик Национальной академии наук Украины (1997). Советник Президента Украины (с 1999), директор Национального института стратегических исследований (2014-2018). 9 октября 2020 года переизбран первым вице-президентом НАН Украины.

Валерий Владимирович Иващенко — первый заместитель Министра стратегических отраслей промышленности, заместитель министра обороны Украины в 2007-2009 годах, исполняющий обязанности министра с 2009 по 2010 год. Полковник запаса.

Энтони Дж. Тетерев — занимал должность директора Агентства оборонных исследовательских проектов по обороне (DARPA) с 18 июня 2001 до 20 февраля 2009 года. Нна посту директора доктор Тетер отвечал за управление проектами Агентства по инновационным исследованиям и разработкам.

“Все трое членов Наблюдательного Совета приняли участие в заседании, господин Тетер присоединился дистанционно. Председателем Наглядовои Совета единогласно избран Владимир Павловича Горбулина, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт”, — рассказал Гусев.

“Важно реализовать эффективную реформу Укроборонпром и обеспечить развитие ОПК Украины”, — отметил Владимир Горбулин.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна “Укроборонпром” .