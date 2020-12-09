В Крыму продлили арест трем фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил срок содержания под стражей фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Асане Яниковой, Сейтвели Сейтабдиевой и Акиму Бекирову до 14 января, а Эскендеру Сулейманову до 9 января 2021 года. Об итогах судебных заседаний сообщило общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвокатов, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Сообщается, что заседания были закрытыми, суд признал присутствие семей обвиняемых необязательной.

Адвокаты во второго симферопольского “делу Хизб ут-Тахрир” также сообщили, что защита готовится к рассмотрению дела по существу в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 24 активисты по обвинению в участии в запрещенной в России и аннексированном Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” и гражданских журналистов. Он призвал к их немедленному освобождению из СИЗО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что эти призывы представителя ОБСЕ вызывают “удивление”.

Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 марта в Крыму.