Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,08 -0,1566  EUR: 34,05 -0,2040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Есть риск дисбаланса между центральной и местной властью: эксперт объяснил, зачем Зеленскому Совет регионального развития
Есть риск дисбаланса между центральной и местной властью: эксперт объяснил, зачем Зеленскому Совет регионального развития
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11520

Кабмин планирует определиться относительно проведения в 2023 году переписи населения

Кабмин планирует определиться относительно проведения в 2023 году переписи населения

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины в среду, 9 декабря, на заседании рассмотрит распоряжение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Так, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабинета министров Украины о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения, о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины на 2020 год, об образовании Полтавского государственного медицинского университета и об утверждении финансового плана государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" на 2021 год.

Кроме того, правительство собирается рассмотреть проекты распоряжений о границах территории морских портов Бердянска, Измаила, Одессы и Херсона.

Также правительство, как ожидается, рассмотрит проект постановления о внесении изменений в Порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и определения их размеров.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря.

Также он сообщал, что есть предположение, что с января необходимо будет вводить более жестокие карантинные меры. Под запрет могут попасть ТРЦ, ночные клубы, праздничные ярмарки, хостелы, кинотеатры и музеи.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, повестка дня
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.