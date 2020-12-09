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В Украине 54% коек для больных COVID-19 обеспечены кислородом - Степанов

В Украине 54% коек для больных COVID-19 обеспечены кислородом - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В целом по стране обеспечено кислородом 33 тыс. 606 коек для больных COVID-19 с 62 тыс. 198, что составляет 54%. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если смотреть совсем по стране, то сейчас на 62 тыс. 198 коек, выделенных под COVID-19, из них 33 тыс. 606, то есть 54%, обеспечены кислородом. Но понятно, что эта ситуация отличается от региона к региону. Есть регионы, в которых до сих пор существуют у нас проблемы. И вновь хочу подчеркнуть, что эти проблемы решаются. Решаются путем увеличения кислородных точек... коек, которые обеспечены кислородом", - сообщил Степанов.

Он отметил, что в частности, в Николаевской области 59% коек обеспечены кислородом.

Напомним, в Офисе Президента заявили, что до 20 декабря планируют обеспечить 80% коек кислородом.

Также напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил в готовности медсистемы к нынешней нагрузки с больными COVID-19.

Источник: УНН
Теги: больницы, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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