В правительстве заявили, что на перепись населения в 2023 году необходимо более 7 млрд грн

КИЕВ. 9 декабря. УНН. По предварительным расчетам, для проведения, обработки, обобщения и распространения результатов Всеукраинской переписи населения в 2023 году необходимо 7,26 млрд грн. Также для подготовки и проведения переписи предполагается привлечь более 98 тысяч временных работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пояснительную записку к проекту решения правительства.

Так, на заседание правительства сегодня вносится предложение по определению срока проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году в новом всемирном раунде переписей населения и жилищного фонда (2015-2024 годы).

В пояснительной записке отмечается, что подготовленный проект распоряжения устанавливает срок проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году, определяет нормативно-правовое и организационное обеспечение проведения такой переписи в соответствии с положениями статей 3 и 7 Закона Украины "О Всеукраинской переписи населения". В Украине, как и в большинстве стран мира, перепись населения является обязательным элементом демографической статистики.

Также сообщается, что по предварительным расчетам, осуществленным с учетом основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, определенных в приложении к постановлению Кабинета министров от 29.07.2020 № 671 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 -2023 годы", на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовленных работ к Всеукраинской переписи населения, его проведением, обработкой, обобщением и распространением его результатов, в 2020-2023 годах "необходимо 7,260 млрд грн".

Стоит отметить, что из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь более 98 тысяч временных работников.

По прогнозам влияния принятия, распоряжение позволит обеспечить надлежащий уровень подготовки и проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году в ходе всемирного раунда переписей населения и жилищного фонда (2015-2024 годы), итоги которого будут использоваться при формировании государственной политики по вопросам экономического и социального развития Украины и регионов, бюджетной и миграционной политики, при построении демографических прогнозов, для международных сопоставлений и тому подобное.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду, 9 декабря, на заседании рассмотрит распоряжение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.