Зеленский отреагировал на годовщину "нормандской встречи": ограничился одним предложением
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский к годовщине "нормандской встречи" в Париже отметил, что путь к миру нелегкий, но он знает, что "они смогут". Такой пост он опубликовал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем", - написал Зеленский и опубликовал фотографию, которую сделали во время прошлогоднего саммита в Париже.
Напомним, 9 декабря 2020 года исполняется год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" - первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряд договоренностей, которые должны были способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе.
Также напомним, министр обороны Андрей Таран сделал заявление к годовщине "нормандского" саммита в Париже: вспомнил о перемирии и НАТО.
Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 9, 2020
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