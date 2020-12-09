Зеленский отреагировал на годовщину "нормандской встречи": ограничился одним предложением

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский к годовщине "нормандской встречи" в Париже отметил, что путь к миру нелегкий, но он знает, что "они смогут". Такой пост он опубликовал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем", - написал Зеленский и опубликовал фотографию, которую сделали во время прошлогоднего саммита в Париже.

Напомним, 9 декабря 2020 года исполняется год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" - первая с 2016 года. По ее итогам, участники переговоров достигли ряд договоренностей, которые должны были способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе.

Также напомним, министр обороны Андрей Таран сделал заявление к годовщине "нормандского" саммита в Париже: вспомнил о перемирии и НАТО.