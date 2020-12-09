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В США приветствовали прогресс народа Украины в преодолении коррупции

В США приветствовали прогресс народа Украины в преодолении коррупции

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Соединенные Штаты приветствуют прогресс, достигнутый народом Украины в преодолении коррупции, и уверяют в дальнейшей поддержке. Об этом говорится в заявлении, обнародованном посольством США в Киеве к Международному дню борьбы с коррупцией, передает УНН.

“В Международный день борьбы с коррупцией мы приветствуем прогресс, достигнутый народом Украины в преодолении коррупции, и заверяем в поддержке со стороны США для продолжения борьбы с корыстными интересами определенных кругов”, — говорится в заявлении.

Отметим, ранее сегодня в ЕС заявили, что всегда будут поддерживать усилия всех, кто борется с коррупцией в Украине.

Добавим, 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида состоялось подписание Конвенции ООН против коррупции.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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