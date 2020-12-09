Первая сессия городского совета Харькова: толкотня и поиск электронной подписи Кернеса

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Харьковский горсовет VIII созыва собрался на первое заседание. После обретения полномочий городского головы Геннадия Кернеса на сессии произошла перепалка, но депутаты все же продолжили рассмотрение повестки дня, информирует УНН.

Так, после объявления Кернеса мэром и присяги новоизбранными депутатами, присутствующая на заседании глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая зачитала представление от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" об избрании главай на первой сессии горсовета Александра Новака (ранее был секретарем горсовета). Все это вызвало возмущение части депутатов горсовета, которые устроили толкотню вокруг трибуны с Мозговой. Но она зачитала документ и в конце - со второй попытки Новака выбрали главой.

После чего под председательством Новака сессия продолжилась. Новак сообщил, что Кернес, несмотря на отсутствие на заседании, внес представление об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова, который в свое время был главой Харьковской ОГА.

На вопрос, "какая подпись стоит на представлении" Новак сообщил: "Электронная подпись".

В то же время, нардепы отметили, что в реестре поставщиков электронных доверительных услуг отсутствует электронная подпись Кернеса (как физического лица), а есть только его ЭЦП как подписанта от имени городского совета. Сейчас дискуссия о подлинности представление от имени Кернеса и его легитимности продолжается.

Как сообщал УНН, во время первой сессии городского совета Геннадий Кернес был объявлен городским головой, несмотря на его отсутствие и без присяги. Представитель изборкома напомнила, что Кернес сложил присягу в 2010 году, когда был впервые избран мэром Харькова. Во время последних местных выборов он победил в первом туре 25 октября с результатом 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях и, вероятно, до сих пор находится на лечении после коронавирусной инфекции. Действующий мэрский срок - третий для Кернеса.