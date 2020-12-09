Перезагрузка отношений: Кулеба посетит Молдову и встретится с Санду

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе совершит рабочий визит в Молдову и встретится с избранным президентом Республики Майей Санду. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.

"9-10 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в Республику Молдова", - сообщили в МИДе.

По словам дипломатов, визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к "перезагрузке двусторонних отношений" по итогам недавних президентских выборов в Молдове.

"В ходе визита Дмитрий Кулеба встретится, в частности, с избранной президенткой Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем. Стороны обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепление региональной безопасности, усиление взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, 20 ноября ЦИК Молдовы утвердил избрание проевропейской бывшего премьер-министра страны Майи Санду на пост президента Республики Молдова.

По мнению избранного президента, Молдова должна немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной.