Кремль прокомментировал резолюцию ООН о милитаризации захваченного Крыма: это наша суверенная территория

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Крым является якобы “суверенной территорией России, и страна, руководствуясь нормами международного права, вправе делать там все необходимое для обеспечения своей безопасности”. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал в среду на принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН предложенной Украиной резолюции о проблеме милитаризации аннексированного Москвой Крыма, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“В данном случае речь идет о суверенной территории РФ, на которой РФ в рамках международного права и в рамках международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности”, — заявил Песков.

ГА ООН в понедельник приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации аннексированного Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В поддержку документа проголосовали 63 страны, еще 17 государств выступили против, 62 воздержались.

Среди проголосовавших против, помимо России, были Беларусь, Армения, Китай, Сербия, Кыргызстан, Иран, КНДР и Венесуэла.

Ранее Кремль заявил, что продолжит “терпеливо доказывать” Турции позицию о якобы принадлежности Крыма России.