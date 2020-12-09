Кремль о вопросе воды в аннексированном Крыму: мы делаем все возможное, но нужно время

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Решение проблемы с водоснабжением в оккупированном Москвой Крыму “требует времени, но для ее решения прикладываются самые энергичные усилия”. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикацию в соцсетях депутатов Госдумы РФ, предложивших американскому предпринимателю Илону Маску переехать в аннексированный Крым и “решить в регионе проблему с водой”, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Я не знаком с этой инициативой, с этим предложением, — сказал представитель Кремля. — Я, честно говоря, не знаю о его (Маска) специализации в решении проблем воды”.

Песков напомнил, что ситуация с питьевой водой в аннексированном украинском Крыму является очень серьезной проблемой, а “в условиях, когда была перекрыта вода, страдает и экономика этого российского региона (как считают в Москве — ред.), страдают и граждане, и туристы”. “Делается все возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, но они все равно ощущаются”, — констатировал пресс-секретарь главы Кремля.

Он напомнил, что президент Владимир Путин проводил специальное совещание по этой теме, были даны поручения, после чего вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал о разработке плана по восполнению дефицита воды в регионе.

“Для этого требуется время, но прикладываются все возможные энергичные усилия для этого”, — заверил Песков.

Ранее правительство России выделило более 8 млрд рублей “на создание опреснителей воды” в аннексированных Крыму и Севастополе. Также снова решило “выделить средства на водоснабжение” аннексированного Крыма, на этот раз 50 млрд рублей, а в начале октября постановило “выделить больше 5 млрд рублей для водоснабжения” захваченного полуострова.