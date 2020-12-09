Украина выразила протест РФ относительно так называемой приватизации "Массандры"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией" Государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра" на территории временно оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД Украины, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией" Государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в комментарии.

Дипломаты подчеркивают, что российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому не должна допускаться государством-оккупантом национализация или дальнейшая "приватизация" имущества.

Итак, напоминают в МИД, любое отчуждение имущества украинского Государственного концерна "Массандра" является преступлением.

Кроме того, отметили дипломаты, правоохранительными органами Украины осуществляется уголовное производство по факту незаконной национализации концерна "Массандра" оккупационными властями.

В соответствии с Указом Президента Украины от 15 мая 2017 года относительно экспроприированного российской оккупационной администрацией предприятия "Массандра" были введены ограничительные меры (санкции), действие которых было продлено до июня 2021 года.

"Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой "приватизации" и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины", - подчеркнули в Министерстве.

Напомним, накануне вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что попытки передать предприятие "Массандра" в частные руки являются продолжением преступления, а все, кто будет пытаться купить "Массандру", станут нарушителями украинского законодательства.

Как сообщал УНН, во время заочного голосования 14 октября "депутаты" подконтрольного России так называемого парламента оккупированного Крыма согласовали проведение "приватизации" Производственно-аграрного объединения "Массандра" до конца этого года.