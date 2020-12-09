Шмыгаль назвал условия нового "локдауна"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров сегодня введет в Украине карантин с 8 по 24 января. О том, какие ограничения будут введены, сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Что именно будет предусматривать усиленный карантин: запрет работы кафе, ресторанов, баров кроме заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ за исключением, когда в ТРЦ реализуется только торговля продуктами питания, лекарствами, продуктами личной гигиены и бытовой химии. Будут отправлены на каникулы все учебные заведения кроме детских садов. Будет запрет любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных, массовых мероприятий на этот период", - сказал Шмыгаль.

В то же время, по его словам, продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.

Напомним, правительство официально определилось с датами локдауна: усиление ограничений с 8 по 24 января.