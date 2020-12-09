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Подействовало: Шмыгаль увидел положительные тенденции после "карантина выходного дня"

Подействовало: Шмыгаль увидел положительные тенденции после "карантина выходного дня"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. "Карантин выходного дня" и штрафы за неношение масок способствовали существенному уменьшению количества заболеваний COVID-19 за неделю. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Количество больных COVID-19 на этой неделе по сравнению с прошлыми уменьшилась. При неизменном недельном количестве тестов мы почти на 8 тыс. меньше новых больных за неделю. Кроме того, фиксируются дни, когда количество тех, что выздоровели больше чем те, что заболели. Ситуация сложная, но мы видим некоторые положительные тенденции. Основные причины определенного спада в новых случаях - карантин выходного дня, который действительно дал результат, и второе - штрафы за ношение масок", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер заявил, что введение жестких карантинных ограничений для борьбы с распространением COVID-19 в Украине начнется 8 января 2021 года и продлятся по 24 января 2021 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, карантин
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