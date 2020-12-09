Кабмин передал ряд объектов "Укроборонпрома" Фонду госимущества

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины согласовал передачу 18 объектов концерна "Укроборонпром" в сферу управления Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации. Также имущественный комплекс ГП "Украинская авиационная трапспортна компания" передано в собственность Минобороны. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

"Положениями проекта постановления предусматривается передача восемнадцати объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества с целью их дальнейшей приватизации, один объект государственной собственности - в сферу управления Минобороны, а также внесение соответствующих изменений в устав Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Среди прочих в сферу Фонда госимущества передали столичное ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" и херсонский завод "Судмаш".

Напомним, в октябре вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что значительная часть украинских предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, будет передано в Фонд государственного имущества на дальнейшую приватизацию.

Как сообщал УНН, по словам Уруского, реформа оборонной отрасли предусматривать на 100% корпоратизацию предприятий из сферы оборонной промышленности.

В октябре также стало известно, что в процесс корпоратизации в Украине одновременно попадут более 60 предприятий "Укроборонпрома" и "Государственного космического агентства Украины".