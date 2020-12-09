Жесткому карантину - быть: правительство поддержало "локдаун" с 8 января

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем ввести жесткий карантин, который продлится с 00:00 8 января по 00:00 25 января, то есть на 16 дней", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, кроме того, ограничения "оранжевой зоны" на территории Украины предлагается продлить до 28 февраля 2021 года.

В то же время, отметил он, в новогоднюю ночь заведениям питания позволят работать до 01:00.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в то же время отметил, что "государство оставляет за собой право ввести экстренный карантин", если "этого будет требовать ситуация и общество".

Постановление было поддержано с однодневной доработкой.

Ранее сегодня УНН сообщал, что правительство планирует локдаун в январе и предварительно определилось с датами - с 8 января на две с половиной недели.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, ничего не должно было работать, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Отметим, на заседании правительства в среду Шмыгаль заявил, что ограничения предусматривают, в частности, запрет работы кафе, ресторанов, баров кроме заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ и тому подобное.