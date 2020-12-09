В Украине создадут новый медицинский университет

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министр Украины принял решение о создании Полтавского государственного медицинского университета. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

"Целью разработки проекта распоряжения Кабинета министров Украины "Об образовании Полтавского государственного медицинского университета" является реорганизация Украинской медицинской стоматологической академии путем ее присоединения к новосозданному Полтавскому государственному медицинскому университету", - говорится в документе.

Относительно кадрового потенциала, то в новосозданном университете будут преподавать 93 доктора наук и 430 кандидатов наук. Лица, имеющие ученое звание профессора - 83, доцента - 273.

"Инновационные образовательные технологии активно внедряют в учебный процесс кафедр, которых в Академии 57, 11 кафедрам предоставлен статус опорных", - отметили учредители.

Добавим, что заведение будет принадлежать к управлению Министерства здравоохранения, по представлению которого собственно и создали университет.

Напомним, в ноябре парламентарии поддержали за основу и в целом законопроект по организации деятельности учреждений профессионального со специфическими условиями обучения.