Кабмин согласовал страховые выплаты привлеченным к борьбе с COVID-19 студентам-медикам

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины согласовал порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти студентам-медикам V и VI курсов и интернам, которые вовлечены в борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

"Мы говорим о более чем 1,5 миллиона гривен в случае смерти работника. К этому времени такое не касалось медиков-студентов старших курсов и интернов, которые на добровольной основе помогают в борьбе с пандемией. Мы это исправим, и жизни студентов и интернов тоже будут застрахованы", - сообщил глава правительства Денис Шмыгаль перед рассмотрением решения.

"Внести в Порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и определения их размеров, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 17 июня 2020 года", - говорится в постановлении Кабмина.

Сообщается, что целью документа является обеспечение государственных гарантий социальной защиты студентам-медикам старших курсов и интернам в случае их привлечения в медицинских учреждениях к борьбе с COVID-19.

Отметим, что 17 июня Кабинет министров утвердил порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее сообщалось, что соцстрах будет выплачивать семьям умерших от COVID-19 медиков по 1,5 млн грн.



