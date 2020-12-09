Авиаперевозки, метро и маршрутки: Криклий рассказал, как будет работать транспорт во время локдауна

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Работа транспорта, а именно метро, автотранспорта, маршрутных такси и авиатранспорта - не будет останавливаться во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Работа транспорта не будет останавливаться во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года. Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир. Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения", - написал Владислав Криклий.

Он отметил, что операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.

Напомним, правительство официально определилось с датами локдауна: усиление ограничений с 8 по 24 января.