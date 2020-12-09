Кабмин одобрил ряд кадровых решений

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

“На сегодняшнем заседании правительство проголосовало за:

— назначение Кокотайло Романа Олеговича — первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

— назначение Данилюка Ильи Григорьевича — членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

— увольнение Баздуганова Олега Сергеевича — с должности первого заместителя Председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

— представление на увольнение Бондаренко Александра Викторовича от должности председателя Днепропетровской ОГА (по соглашению сторон).

— представление на назначение Резниченка Валентина Михайловича — председателем Днепропетровской ОГА.

— согласование назначения Назаренко Дмитрия Юрьевича — первым заместителем председателя Киевской ОГА”, — сообщил нардеп.

Отметим, что вчера, 8 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова новым председателем Закарпатской ОГА.