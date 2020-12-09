Жесткий карантин по всей Украине с 8 января: что запрещено

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине. О том, какие ограничения будут введены, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем сделать прогнозируемый жесткий карантин, который будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января 2021 года, то есть на 16 дней. Деятельность каких заведений мы предлагаем ограничить: это учреждения культуры, все что касается концертов, спектаклей, выставок, театров, развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий - все дискотеки, ночные клубы, в том числе аренда под любые корпоративы. Учебные заведения - школы, университеты, за исключением детских садов", - сказал Степанов.

Также, по его словам, предлагается ограничить все учреждения размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.

"Также закрыть работу спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, кроме занятий на улице и профессиональных команд. Питания: работа таких заведений - только на вынос или с доставкой", - сообщил министр.

Относительно режима работы салонов красоты и парикмахерских, он сообщил, что это разрешено, но только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.

"Ограничение спортивных мероприятий - разрешаются только профессиональные, без зрителей. Любая торговля непродовольственными товарами (запрещена) - только доставка, и непродовольственные рынки... Запрет работы рождественских ярмарок. Елки на площади без обустройства площадок, развлечений - все исключительно на улице. Государственные и коммунальные учреждения отправляются на дистанционную работу, учреждениям и организациям рекомендовано перейти на дистанционную работу, разгрузить работу офисов и прием посетителей", - заявил глава Минздрава.

В то же время, по его словам, не предлагается закрывать любой транспорт, городской или междугородный.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Кроме того, правительство продлило режим ЧС по всей страны до 28 февраля.