Медикам выплатили более 17 млн гривен компенсации за пребывание на самоизоляции

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Фонд социального страхования выплатил 17,9 млн гривен медикам компенсаций утраченного заработка за время самоизоляции от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"В случае контакта с больным коронавирусной болезнью без средств индивидуальной защиты, медицинские работники имеют право на получение листка нетрудоспособности для прохождения самоизоляции под меднадзором. Заработок, который они теряют за время изоляции от COVID-19, им компенсирует Фонд социального страхования Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Фонд принял на оплату почти 11 тысяч листков нетрудоспособности, выданных медицинским работникам для прохождения самоизоляции за счет ФССУ.

"Общая сумма компенсаций составляет 17,9 миллиона гривен", - добавляется в сообщении.

Добавляется, что Фонд компенсирует для медиков потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа. Оплата осуществляется, начиная с шестого дня, первые пять дней финансирует работодатель.

"Больше всего медицинских работников, которые с начала пандемии прошли оплачиваемую за счет Фонда социального страхования Украины самоизоляцию под меднадзором, зафиксировано в Житомирской области - 1366 человек, Черниговской области - 753 человека, Одесской области - 667, Сумской области - 567 человек и Львовской области - 560 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты за лекарства и реабилитацию пострадавших на производстве за весь период, в течение которого финансирование расходов было приостановлено.