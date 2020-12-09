ООС: боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 9 декабря, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем.

А вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета. Для корректировки огня из АГС враг применил БПЛА типа "квадрокоптер" со стороны населенного пункта Минеральное. Всего несколько выстрелов из стрелкового оружия понадобилось украинским воинам, чтобы сбить БПЛА противника после пересечения линии разграничения.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

Также, нашими воинами был выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное. У Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону наших подразделений, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования.

Кроме того, в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано почти 4 гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.

"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 8 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.