Избрание меры пресечения Януковичу: заседание суда возобновилось

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил заседание после перерыва по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

"Я ознакомился с материалами ... и в связи с этим у меня будет встречное ходатайство для того, чтобы рассмотреть ходатайство о моем отводе у меня будет ходатайство следующего содержания: сторона обвинения мотивируя ходатайство о моем отводе указывает, что якобы Волошина Татьяна Александровна жена погибшего Василия является потерпевшей по данному уголовному производству - эта информация не соответствует действительности ... Прошу суд вызвать ... Татьяну Александровну на судебное заседание, чтобы ее допросить, задать вопрос действительно ли она является потерпевшей, была ли она допрошена в данном уголовном производстве ... ", - рассказал адвокат Януковича Александр Горошинский.

Напомним, перерыв был объявлен, потому что прокуроры предоставили дополнительные материалы для отвода адвоката Януковича Александра Горошинского.

Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции.

Напомним, Сердюк заявил, что Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Янукович хочет принять участие в заседании суда.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.