Джапарова об избрании Британии в Совет ООН: это открывает возможности для взаимодействия между нашими странам

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова поздравила британскую сторону с избранием в Совет ООН по правам человека на 2021 - 2023 годы и отметила, что их одновременное пребывание в этой институции открывает новые возможности для взаимодействия между нашими государствами в области прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Первый заместитель министра Эмине Джапарова провела видеовстречу с госпожой международным послом Великобритании по правам человека Ритой Френч. Эмине Джапарова поздравила британскую сторону с избранием в Совет ООН по правам человека на 2021 - 2023 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи было отмечено, что в контексте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины британская сторона последовательно отстаивает позицию о неприемлемости грубых нарушений прав человека на временно оккупированных Россией украинских территориях.

"Одновременное пребывание Украины и Великобритании в этой институции открывает новые возможности для взаимодействия между нашими государствами в области прав человека", - сказала Джапарова.

Сообщается, что она выразила благодарность за содействие Великобритании продвижению проекта резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, а также по другим вопросам противодействия агрессии РФ в рамках международных организаций.

"Она также проинформировала Риту Френч о концепции Крымской платформы, ее основных приоритетах и целях. Отдельно был затронут вопрос о возможных путях реализации задач будущей платформы на правозащитном направлении, в первую очередь с привлечением механизмов и инструментов СПЧ ООН. Эмине Джапарова и Рита Френч подчеркнули важность регулярного информирования международного сообщества о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, в частности Мониторинговой миссией ООН по правам человека", - указано в сообщении.

Напомним, Украина пригласила Швейцарию присоединиться к "Крымской платформе".