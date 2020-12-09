Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,08 -0,1566  EUR: 34,05 -0,2040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Формула Штайнмайера" в законодательстве: Украина нашла пути сохранить национальные интересы
"Формула Штайнмайера" в законодательстве: Украина нашла пути сохранить национальные интересы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
1710

Зеленский призвал Раду не рассматривать законопроект о перезагрузке КСУ до выводов Венецианской комиссии

Зеленский призвал Раду не рассматривать законопроект о перезагрузке КСУ до выводов Венецианской комиссии

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду Украины не рассматривать инициированный им законопроект для перезагрузки Конституционного Суда до выводов Венецианской комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ОП, информирует УНН.

"Законопроект, который был инициирован Президентом Украины для перезагрузки Конституционного Суда, направленный только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного Суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения. Ожидаем выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели", - отметили в ОП.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Венецианская комиссия рассмотрит законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского по перезагрузке КСУ.

Добавим, что 3 декабря судьи КСУ провели онлайн-встречу с Венецианской комиссией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венецианская комиссия, Конституционный суд, Президент, Венесуэла, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.