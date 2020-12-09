Зеленский призвал Раду не рассматривать законопроект о перезагрузке КСУ до выводов Венецианской комиссии

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду Украины не рассматривать инициированный им законопроект для перезагрузки Конституционного Суда до выводов Венецианской комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ОП, информирует УНН.

"Законопроект, который был инициирован Президентом Украины для перезагрузки Конституционного Суда, направленный только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного Суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения. Ожидаем выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели", - отметили в ОП.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Венецианская комиссия рассмотрит законопроекты Президента Украины Владимира Зеленского по перезагрузке КСУ.

Добавим, что 3 декабря судьи КСУ провели онлайн-встречу с Венецианской комиссией.