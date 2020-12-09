В Раде сейчас около 8 законопроектов относительно КСУ - Разумков

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Верховной Раде на сегодняшний день зарегистрировано около восьми законопроектов относительно Конституционного суда, не считая инициатив, наработанных рабочей группой. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Их (законопроектов относительно КСУ - ред.) где-то 8, вообще. Из них есть два ключевых, которые могут набрать поддержку в зале. Они зарегистрированы давно. Первым подписантом является Совгиря, одним из подписантов также являюсь я. Они находятся в профильном комитете по вопросам правовой политики", - сказал он.

По словам Разумкова, комитет "почему-то" не может рассмотреть эти вопросы, и пока этого не произойдет, законопроекты не могут быть вынесены в зал.

"Первая инициатива создает условия, решение Конституционного суда может быть принято только двумя третями, как Верховная Рада принимает изменения в Конституцию. Второе предложение, я не уверен, что оно будет на 100% поддержано залом, это увеличение кворума судей КСУ, который необходимо иметь для того, чтобы принять то или иное решение", - отметил спикер парламента.

Он напомнил, что параллельно с упомянутыми процессами, рабочая группа должна наработать три блока решений.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Как сообщал УНН, 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4460-д).