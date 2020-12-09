Разумков ожидает рассмотрения Бюджета-2021 в Раде в следующий вторник

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Верховной Раде могут рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год уже в следующий вторник, 15 декабря. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Я надеюсь, что комитет успеет все, что необходимо, пройти, подготовить этот важный для государства документ, и на следующей неделе во вторник мы сможем начать его рассматривать. Я надеюсь, что мы спокойно его примем и не будем делать новогодних бюджетных ночей, и государство спокойно зайдет в Новый год с новым бюджетом", - сказал Разумков.

По его мнению, пока еще идут переговоры в депутатских фракциях, чтобы определиться с позицией по проекту государственного бюджета.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

27 ноября финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду.