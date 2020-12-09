Нардеп рассказал, как будет работать Рада во время локдауна

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины пока не обсуждали отмену пленарных заседаний, которые, согласно графику, запланированны в период с 12 по 22 января, что совпадает с введенным сегодня жестким карантином. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Распространяется локдаун на работу Рады? Нет! Пока по расписанию с 12 по 22 января 2021 года Верховная Рада должна заседать в зале. Две недели подряд. Любые решения Кабмина на этот процесс не влияют. Чтобы изменить график нужно отдельное голосование в Раде 226+ депутатов. Будут ли изменения в графике в январе или нет, пока не обсуждалось фракциями", - отметил нардеп.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.