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Нардеп рассказал, как будет работать Рада во время локдауна

Нардеп рассказал, как будет работать Рада во время локдауна

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины пока не обсуждали отмену пленарных заседаний, которые, согласно графику, запланированны в период с 12 по 22 января, что совпадает с введенным сегодня жестким карантином. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Распространяется локдаун на работу Рады? Нет! Пока по расписанию с 12 по 22 января 2021 года Верховная Рада должна заседать в зале. Две недели подряд. Любые решения Кабмина на этот процесс не влияют. Чтобы изменить график нужно отдельное голосование в Раде 226+ депутатов. Будут ли изменения в графике в январе или нет, пока не обсуждалось фракциями", - отметил нардеп.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, карантин
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