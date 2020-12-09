Зеленский о годовщине саммита в Париже: Россия блокирует выполнение договоренностей

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя годовщину саммита "Нормандской четверки" в Париже, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

На прямых переговорах лидеров государств - участников Нормандского формата можно достичь наиболее ощутимых результатов по продвижению к миру на Донбассе, подчеркивает Президент Украины Владимир Зеленский.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - отметил Глава государства.

Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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Президент подчеркнул, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских, отметили в Офисе.

Кроме того, украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов из временно оккупированных территорий и построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) с центрами предоставления административных услуг. По словам главы государства, этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально.

"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - заявил Зеленский.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.