В "Слуге народа" объяснили, почему локдаун решили ввести после Рождества

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В случае введения Кабинетом министров Украины жесткого карантина на время новогодних праздников то, не исключено, что в феврале в Украине ввели бы еще один локдаун. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует УНН.

"Я думаю, что с того поля вариантов, которые были - это (введение локдауна с 8 по 24 января - ред.), точно не худший вариант. Потому что новогодние праздники и Рождество (православное - ред.), могли бы дать большое количество прироста заболевания. Если бы локдаун был к Новому году и к Рождеству, то, возможно, надо было бы его вводить еще раз. Например, в феврале. А так - это делается на следующий день после Рождества и заканчивается тогда, когда "святки" заканчиваются", - заявил Корниенко.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.



О том, какие ограничения будут введены, сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.