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Президент подписал закон об образовательных учреждения для полицейских

Президент подписал закон об образовательных учреждения для полицейских

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации деятельности учреждений профессионального (профессионально-технического образования) со специфическими условиями обучения” № 990-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года. Документ регулирует организацию профессиональной подготовки специалистов для Национальной полиции, в частности патрульной полиции, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Согласно Закону "О Национальной полиции Украины", профессиональное обучение полицейских осуществляется не на базе учебных заведений, а на базе учреждений обеспечения. Хотя фактически эти заведения предоставляют профессионально-техническое образование, ведь имеют лицензии на подготовку по профессии полицейского и выдают дипломы квалифицированного рабочего. Закон, который подписал Президент, устраняет это противоречие.

В частности, документ закрепляет определение учреждения профессионального (профессионально-технического образования) со специфическими условиями обучения, регламентирует организацию образовательного процесса в таком заведении образования, правовой статус соискателей профессионального образования со специфическими условиями обучения, педагогических работников дошкольных учреждений, устанавливает гарантии их деятельности.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 5 ноября парламентарии поддержали за основу и в целом законопроект по организации деятельности учреждений профессионального (профессионально-технического образования) со специфическими условиями обучения. Соответствующее решение поддержал 281 народный депутат Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Владимир Зеленский
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