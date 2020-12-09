Отложенный локдаун: Корниенко рассказал, кто просил не трогать новогодние праздники

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На введении Кабинетом министров Украины жесткого карантина после новогодних праздников настаивали представители органов местного самоуправления, которые были приобщены к обсуждению сроков введения жестких карантинных ограничений. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко, информирует УНН.

"У нас же все решения формируются на основе выводов Минздрава и комиссии по техногенной безопасности, при консультации с различными министерствами - экономики, финансов - их мнение запрашивается. Также, на сколько я знаю, по этому варианту, то он проговаривался, так или иначе, с органами местного самоуправления. Немного больше, чем предыдущие варианты. Поэтому, уже есть надежда, что он лучше будет выполняться на местах, нашими коллегами из местной власти, локдаун выходного дня не все выполняли. Смотрите, именно они все (представители органов местного самоуправления - ред.) просили не трогать праздника. Это точно была их просьба", - заявил нардеп.

Добавим, что глава "Слуги народа" не стал заявлять о том, что в таком случае, все представители органов местного самоуправления будут придерживаться требований локдауна.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.



О том, какие ограничения будут введены, сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.