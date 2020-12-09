Зеленский дал ряд поручений Кабмину относительно 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 556/2020 "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы". В документе указано, что Кабмин получил ряд неотложных задач - среди которых актуализация программ и подготовка мероприятий, передает УНН.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в частности на лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также по совершенствованию системы оперативного реагирования, в частности мониторинга и раннего обнаружения пожаров и тому подобное.

Кроме того, правительство должно проанализировать и актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и по социальной защите пострадавших граждан, а также обеспечить контроль за эффективным использованием бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели.

Также должна быть актуализирована общегосударственная целевая экологическая программа обращения с радиоактивными отходами и общегосударственная программа снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему.

Среди прочего, Кабинет министров должен разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, чествования подвига участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. План, в частности, должен предусматривать проведение 26 апреля 2021 года в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю 35-й годовщины катастрофы; проведения в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий, а также широкое освещение таких мероприятий.

Необходима и проработка вопроса проведения в Украине международной конференции, посвященной 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Напомним, в Минприроды рассчитывают за 11 лет перевезти радиоактивные отходы ЧАЭС в новое хранилище.