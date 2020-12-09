Дело Майдана: суд отказал Януковичу в участии в заседании по видеосвязи

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу в выступлении по видеосвязи в заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

“Отказать в удовлетворении указанного ходатайства, ведь (Янукович ред.) не лишается в данном случае права доступа к правосудию”, — сказал судья.

В частности, суд объявил перерыв на 3 часа.

Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в завтрашнем заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в отводе адвоката Януковича — Александра Горошинского от участия в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 и интереса защит экс-президента.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.