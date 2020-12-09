Сытник назвал проблемы нового закона о возвращении ответственности за недостоверное декларирование

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Новый закон об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации дает недостаточно времени для полноценного привлечения чиновника к ответственности, что является проблемой. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

“В чем проблема нового закона, который принят ... Мы не выступаем за то, что обязательно должно быть лишение свободы, но мягкая санкция за эти действия дает органам предварительного расследования и суда только два года на привлечение к ответственности. То есть, за два года нужно успеть провести расследование, прокурор должен обеспечить поддержание государственного обвинения и должен быть приговор суда. За два года. Если мы говорим об активах, которые в Украине — этого более чем достаточно. Но если мы говорим об активах, которые в Панаме, на Кипре, а у нас топ-чиновники любят активы, которые находятся за рубежом — именно такое, оптимистическое выполнения международно-правового поручения — это 6-7 месяцев. А если мы говорим, например, про Панаму, или другие оффшорные зоны — это 1,5-2 года. То есть, фактически мы докажем, что там какие-то активы, которые не включены в декларацию и скажем “спасибо”, — сказал Артем Сытник.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

Позже, 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4460-д).