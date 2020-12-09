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Мэр Одессы Труханов заболел COVID-19

Мэр Одессы Труханов заболел COVID-19

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сам Труханов сообщил в своем Facebook, передает УНН.

“Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем иду на самоизоляцию — до выздоровления и получения отрицательного результата.

Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб”, — написал мэр Одессы.

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Он сообщил, что мэрия Одессы, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.

“Еще раз прошу одесситов соблюдать правила безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания.
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких”, — написал Труханов.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Коронавирус, Геннадий Труханов
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