Венецианская комиссия считает решение КСУ необоснованным

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуацию с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября. Соответствующий документ будет представлен 11 декабря на одобрение во время пленарного заседания, передает УНН со ссылкой на сайт комиссии.

В заключении отмечается, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но несмотря на это отмечается роль уважения к Конституции. “Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решение”, — говорится в решении.

“Венецианская комиссия признает, что решение № 13-р/2020 Конституционный суд Украины не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве”, — отмечается в документе. В нем также указывается, что это решение могло иметь серьезный процессуальный недостаток — нерешенный конфликт интересов некоторых сторон.

“Это вызывает сожаление не только из-за негативного влияния на борьбу с коррупцией в Украине, но и потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом”, — добавили эксперты комиссии.

“Тем не менее роль Конституционного суда должна придерживаться”, — считают эксперты. По их мнению, Верховной Раде следует выполнять это решение, интерпретируя его в свете конституционных основ государства и международных стандартов. В частности, считают эксперты, важно сохранить обязанность должностных лиц (в том числе судей судов общей юрисдикции и Конституционного суда Украины) представлять финансовые декларации, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций, а также предусмотреть в законе соответствующие санкции за сознательную фальсификацию деклараций.

Авторы документа рекомендовали парламенту возобновить ответственность за сообщение ложных сведений. Законом, однако, указывают эксперты, могут быть предусмотрены различные санкции в зависимости от тяжести содеянного.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду Украины не рассматривать инициированный им законопроект для перезагрузки Конституционного Суда до выводов Венецианской комиссии.