Дело Майдана: Януковичу назначат государственного адвоката из-за неявки его защитников

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева обсудит назначения экс-президенту Украины Виктору Януковичу государственного защитника из-за того, что его адвокаты не явились на заседание после перерыва, которое сами же и попросили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Адвокаты экс-президента Украины попросили время для ознакомления с материалами дела. Суд объявил перевел на 3 часа после того, как было отказано Януковичу в участии в заседании по видеосвязи. После этого они не явились на заседание.

Сторона обвинения обратила внимание на ненадлежащее поведение адвокатов, а суд поднял вопрос о назначении экс-президенту государственного адвоката. Впрочем, если адвокаты вернутся в суд, то смогут принимать в нем участие.

Со стороны прокуроров было отмечено, что то, что Януковичу возможно будет назначен бесплатный адвокат — будет способствовать явке в суд нынешних защитников экс-президента.

Бесплатный адвокат Януковича должен появиться в суд сегодня, 10 декабря, в 12:00.

Заметим, что суд не выбрал Януковичу меру пресечения по “делу Майдана”, как ранее просил Офис генерального прокурора Украины.