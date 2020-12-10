В Крыму продлен арест шести фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма еще на месяц, до 14 января 2021 года, продлил срок содержания шести фигурантам второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” — гражданскому журналисту Ремзи Бекирову, активистам Фарходу Базарову, Шабану Умерову, Джемилю Гафарову, Раиму Айвазову и правозащитнику Риге Изетову. Об этом сообщил общественное объединение “Крымская солидарность” со ссылкой на адвокатов, пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Защитники сообщили, что считают это решение безосновательным, поскольку сторона обвинения в своих доводах о необходимости продолжения ареста опиралась на предположение, что подсудимые могут скрыться или повлиять на свидетелей.

Также сообщается, что все судебные заседания проходили в закрытом режиме, несмотря на ходатайство защитников о допуске слушателей, представителей СМИ и родственников.

Напомним, накануне подконтрольный России суд в Крыму продлил арест еще трем фигурантам симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе представителей общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего задержано 24 человека, в том числе гражданские журналисты Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Ремзи Бекиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Операция “неофит” в оккупированном Крыму: силовики пришли к жене политзаключенного

27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” и гражданских журналистов. Он призвал к их немедленному освобождению из СИЗО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что эти призывы представителя ОБСЕ вызывают “удивление”.

Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 марта в Крыму.