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Украина в СЦКК заявила о системном применении боевиками снайперского огня на Донбассе

Украина в СЦКК заявила о системном применении боевиками снайперского огня на Донбассе

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сообщила о системном применении вооруженными формированиями России снайперского огня против подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом в Facebook информирует штаб ООС, передает УНН.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с начала действия режима прекращения огня офицеры-наблюдатели продолжают фиксировать системное применение вооруженными формированиями РФ снайперского огня против подразделений Вооруженных Сил Украины. В частности, в течение ноября 2020 года зафиксировано 4 случая применения снайперского огня, в результате которого погиб один военнослужащий ВС Украины, еще однин воин был ранен", - говорится в сообщении.

По данным украинской стороны в СЦКК, кроме личного состава ВС Украины, целью для вражеских снайперов становятся камеры наблюдения, которые используют передовые украинские подразделения для ведения наблюдения за противником и фиксации их преступных действий.

Напомним, за минувшие сутки, 9 декабря, боевики девять раз нарушили "режим тишины" на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, снайпер, нарушение
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