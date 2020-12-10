Локдаун с 8 января: Степанов назвал основные причины, почему в Украине усиливают карантин

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министерство здравоохранения предложило введение жестких карантинных мероприятий с 8 по 24 января из-за работы медицинской системы в напряженном режиме, сезонного роста количества больных гриппом с января и увеличения количества заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 из-за новогодних праздников. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Почему мы именно как Министерство здравоохранения говорили о самом усиления таких ограничений, и почему мы дали такое предложение? Дело в том, что несмотря на то, что сегодня ситуация как-то стабилизировалась и нам удалось теми карантинными ограничениями, которые действовали на территории страны сбить эту ураганную волну распространения коронавирусной болезни и стабилизировать ситуацию, но и количество заболевших, которое мы фиксируем каждый день - это больше 13 тысяч. То есть в последние дни она все-таки достаточно большая и наша медицинская система работает в напряженном режиме", - рассказал Степанов.

По его словам, также прогнозируется увеличение количества заболевших.

"Будем надеяться, не ураганными темпами. Кроме того, мы понимаем, что проведение новогодних праздников тоже дадут определенную вспышку и увеличение количества заболевших. Есть еще одна очень важная составляющая - это начиная с января у нас начинается сезонный рост количества больных гриппом. Это у нас происходит каждый год и это дополнительная серьезная нагрузка на медицинскую систему... Именно поэтому обусловление всех этих факторов привело нас к тому, что с 8 января по 24 января ввести дополнительное усиление карантинных мероприятий", - сказал Степанов.

Напомним, правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Кроме того, правительство продлило режим ЧС по всей стране до 28 февраля.

Напомним, в Украине на 8 часов 10 декабря зафиксировано уже 858 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тысяч, что больше, чем накануне.