Афера с имуществом Нацгвардии: суд продлил срок действия обязанностей Аллерову

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей экс-командиру Нацгвардии Юрию Аллерову, который является подозреваемым по делу о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В среду, 9 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему командующему Национальной гвардии Украины действие процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судьи, в суд по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения по обстоятельствам уголовного производства за пределами процессуальных действий с другими подозреваемыми и свидетелями.

"Срок действия постановления - до 9 февраля 2021 года включительно", - добавляется в сообщении.

Ранее ВАКС продлил срок действия процессуальных обязанностей, которые возложены на экс-командира Нацгвардии Юрия Аллерова, руководителя ООО "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду и бывшего заместителя президента государственной корпорации.

Как сообщалось, досудебное расследование по делу о завладении имуществом Нацгвардии в размере 81,64 млн грн завершено.

Напомним, бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову и бывшему народному депутату - бывшему бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю сообщено о новых подозрениях по делу о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн гривен.

Речь идет о деле по схеме с завладением недвижимостью Нацгвардии. Так, по данным НАБУ, НГУ должна была получить в построенном на территории бывшей военной части ЖК в центре Киева 50 квартир и 30 паркомест. Зато потом, по дополнительным соглашениям, НГУ отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме того же застройщика на окраине Киева.

Стоимость этих квартир, как сообщает НАБУ со ссылкой на данные экспертизы, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, что должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.