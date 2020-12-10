Разумков: в парламенте должны наработать законопроекты по трем направлениям о деятельности НАПК и КСУ

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Рабочая группа в Верховной Раде работает над законопроектами в трех направлениях, чтобы восстановить эффективную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Конституционного Суда Украины. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.



"Парламентская рабочая группа работает над законопроектами, которые восстановят эффективную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Конституционного Суда Украины... Глава Парламента отметил, что рабочая группа должна разработать законопроекты по трем направлениям. По первому из них - восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование - Верховная Рада уже приняла решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Разумков добавил, что в отношении деятельности Конституционного Суда внесено большое количество законопроектов - от разных фракций и групп, а также от Президента Украины. При этом, Президент обратился с просьбой не рассматривать его инициативу до вывода Венецианской комиссии.

"Параллельно в понедельник были зарегистрированы два законопроекта, которые позволят восстановить нормальный режим работы НАПК с учетом решения Конституционного Суда, принятого 27 октября. И третий блок - о том, что нужно сделать, чтобы Конституционный Суд был эффективным", - сообщил Разумков.

По его словам, принятие решения по Конституционному Суду будет тяжелым, несмотря на то, что рабочая группа работает слаженно и эффективно.

Как отметил глава парламента, ключевыми являются два законопроекта, которые могут получить поддержку в зале Верховной Рады. По его словам, первая инициатива предусматривает, что Конституционный Суд будет принимать решение двумя третями голосов, а второе предложение - это увеличение кворума судей для принятия решения.

Напомним, в Раде сейчас около 8 законопроектов по КСУ.