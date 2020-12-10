Минздрав планирует "максимально широко" использовать отечественный ИФА-тест на COVID-19

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Министерстве здравоохранения планируют максимально широко использовать отечественный ИФА-тест на прямое обнаружение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга отвечая на вопрос от УНН.

На вопрос от УНН, планируется ли использование для увеличения количества тестирования среди населения отечественные ИФА-тесты на антиген при помощи которых можно тестировать 1 млн человек в сутки, Степанов ответил: "Я думаю, что там ошибка с точки зрения количества людей, которых можно тестировать в сутки. Для того, чтобы тестировать любого человека, тем более по ИФА-тестированию на антиген, понятно, что мы знаем об этих тестах, они прошли соответствующую верификацию, мы начинаем их использовать, внесенные уже соответствующие изменения в наш стандарт, и было дано мое поручение в том числе главному санитарному врачу, чтобы мы сейчас максимально расширили перечень лиц, которые будут тестироваться, в том числе методом скрининга на коронавирусную болезнь".

По его словам, тестирование будут осуществляться, как и раньше - с помощью ПЦР-тестирования.

"(Также - ред.) добавляем ИФА-тестирование на антиген, тем более, что это украинский производитель и действительно, они показали очень хорошие результаты. Эти ИФА-тесты на антигены мы будем максимально широко использовать и экспресс-тесты на антиген", - рассказал Степанов.

Напомним, новыми отечественными тестами на COVID-19 можно проверять один миллион человек в день.

Также Степанов поручил расширить круг лиц, которых будут тестировать на COVID-19.