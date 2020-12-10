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Дорожная карта развития водородной энергетики в Украине ожидается в январе - Буславец

Дорожная карта развития водородной энергетики в Украине ожидается в январе - Буславец

Ольга Буславец

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина совместно с Германией продолжает реализовывать проекты водородной энергетики. Об этом в своем Facebook написала заместительница министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

В качестве партнера Украины приобщила Германию, потому что немцы являются одними из лидеров водородных технологий, объясняет Буславец. В свою очередь, Украина имеет огромный потенциал для производства зеленого водорода как действенного инструмента зеленого перехода, добавляет она.

"В январе 2021 года должны представить Дорожную карту водородной энергетики Украины. Следующий шаг - разработка Концепции развития водородной энергетики до 2050 года с основными задачами по производству, транспортировке, хранению и использованию водорода", - информирует она.

Буславец добавила, что в рамках Энергетического партнерства Минэнерго вместе с немецкими партнерами разработало ряд проектов. Все они направлены на выполнение глобальных и национальных целей стратегии декарбонизации и зеленого перехода, пишет заместительница министра.

"Реализация предложенных проектов будет способствовать сбалансированию генерации возобновляемых источников энергии, позволит использовать чистое топливо для муниципального транспорта, декарбонизировать промышленное производство, а также имеет потенциал для экспорта", - уточнила она.

Источник: УНН
Теги: Германия, энергетика, Минэнергоугля
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