Буславец рассказала о подписании меморандума с немецкой Siemens Energy

КИЕВ. 10 декабря. УНН. 9 декабря Минэнерго подписало меморандум с немецкой Siemens Energy. Об этом в своем Facebook написала заместительница министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

"Совсем недавно, во время визита в Германию, мы посетили компанию Siemens Energy в Мюльхайм-на-Руре, а уже сегодня мы официально скрепили подписями наше сотрудничество", - написала она.

Буславец объяснила, что меморандум будет определять базовые условия партнерства.

"Мы планируем обмениваться современной практикой по развитию энергоэффективности и декарбонизации в энергетическом секторе. В частности, будем изучать возможности перехода на топливо с низким уровнем выбросов, внедрять проекты по водородной экономике", - подчеркнула она.

Поддержка технологического гиганта заметно ускорит экологизацию энергетики и поможет Украине в реализации "зеленого" курса, считает Буславец.